Martes 21 de mayo de 2019, p. 17

Washington. Estados Unidos decidió ayer postergar al 19 de agosto la prohibición de exportaciones de tecnología al gigante tecnológico chino Huawei, anunció el Departamento de Comercio.

De acuerdo con un documento de dicha cartera, la postergación fue decidida para que Huawei y sus socios tengan tiempo para mantener y respaldar las redes y equipos existentes y actualmente en funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software .

Ayer también, el fabricante de partes de teléfonos móviles Lumentum confirmó que pone fin a sus envíos a Huawei.

Los fabricantes de procesadores y chips Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom comunicaron a sus empleados que dejarían de abastecer a Huawei hasta nuevo aviso, reportó Bloomberg.

El domingo pasado Reuters informó de la suspensión de negocios de Google con Huawei que requieren transferencia de hardware, software y servicios técnicos, excepto los disponibles públicamente a través de licencias de código abierto.

En respuesta, Google dijo a los usuarios de Huawei que sus servicios básicos seguirán funcionando.

En tanto, Huawei dio a conocer que respaldaría sus móviles y tabletas presentando actualizaciones de seguridad y servicios.

Incluso, se considera que la firma asiática podría lanzar un sistema operativo propio para sus nuevos dispositivos, pero dicha alternativa no garantizaría el éxito de la compañía, sobre todo fuera de China, al no contar con acceso a ciertas aplicaciones, como ocurrió con Windows Mobile y BlackBerry, dijo a Notimex el socio director de The Competitive Intelligence Unit, Gonzalo Rojon.