Al recibir el premio, el actor declaró: No es obligado estar de acuerdo conmigo, pero hay una cosa en el mundo de la que estoy seguro, de la que estoy orgulloso, realmente, una sola, mi carrera. Esta Palma de Oro me la dan por mi carrera y por nada más .

No hay tributo para los agresores , reaccionó también el colectivo francés Osez le Féminisme. “¿#MeToo no nos ha enseñado nada? Exigimos que el festival de Cannes rechace homenajear a un agresor misógino”.

Esta noche es un poco un homenaje póstumo, pero estando vivo. Voy a irme, pero no me iré sin darles las gracias , expresó.

En el periódico francés JDD, Delon acusó a sus detractores de haber inventado declaraciones .

No estoy en contra del matrimonio gay, me da igual: la gente hace lo que quiere; pero estoy en contra de la adopción por parte de dos personas del mismo sexo (...) ¿Dije que había abofeteado a una mujer? Sí. Y habría tenido que añadir que he recibido más bofetones de los que he dado. No he acosado a una mujer en mi vida.

Tras señalar una policía política , Frémaux defendió al actor al inicio del certamen. Aseguró: Alain Delon tiene derecho a pensar lo que piensa. Es difícil juzgar con la perspectiva de hoy cosas hechas o dichas en el pasado. No le damos el Premio Nobel de la Paz , zanjó.

El actor siempre ha mantenido una relación de altibajos con el festival de Cannes. Estuvo en La Croisette por última vez en 2013, para la proyección de una copia restaurada de A pleno Sol, de René Clément, su maestro absoluto , después de haber presentado en 2010 una versión restaurada de El gatopardo.

Antes, sin embargo, se negó 10 años a poner los pies en el festival, indignado por no haber sido invitado, como Jean-Paul Belmondo, a las celebraciones del 50 aniversario de la muestra, en 1997.

En 1961, estuvo por primera vez en la alfombra roja con ¡Qué alegría vivir!, de René Clément, en competencia, y repitió con El eclipse, de Michelangelo Antonioni, en 1962, Premio del Jurado, y con El gatopardo, de Luchino Visconti, Palma de Oro en 1963.

Pero en 1976, cuando presentó El otro señor Klein, de Joseph Losey, el filme tuvo una mala acogida, lo que exasperó al actor.