Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 13

Aun cuando a sus detractores no les parezca, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la concentración de los simpatizantes de su movimiento el 6 de diciembre en el zócalo capitalino porque “hay mucho que celebrar; ellos no quieren celebrar, pero no hay problema, es un país libre”.

Consideró que México ha cambiado mucho desde 2018 y que a este gobierno le corresponde no dar marcha atrás en estos avances.

En su conferencia mañanera, dijo que durante su reunión con legisladores de los tres partidos que la respaldan (Morena, Partido del Trabajo y Verde) los invitó a participar en esa concentración. Afirmó que hay mucha unidad y que son muchas reformas constitucionales y leyes las que se han aprobado, por lo que aprovechó para agradecerles y para invitarlos al mitin.

Por ello cuestionó las narrativas que pretenden impulsar que “hay enojo, insatisfacción, molestia”, que han querido levantar en las redes y… Había cuatro personas gritando en Juchitán y 2 mil recibiéndome; y entonces hacen todo un cuento de que… La verdad, no afecta, porque la gente sabe de la alegría por haber recibido el Interoceánico”.