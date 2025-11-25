Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 12

Con una votación dividida de cinco a cuatro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer la incorporación de fotografías de candidatos a cargos de elección popular en las boletas electorales de Coahuila, fallo que abre la puerta a que dicha medida se replique en las papeletas de otros estados e incluso a nivel federal.

Durante el debate, la ministra María Estela Ríos González afirmó que incluir la fotografía del candidato –y no sólo su nombre y partido– constituye propaganda que genera inequidad y trivializa la contienda, pues las imágenes desvían la atención de las propuestas políticas, comparándola con un reality show como La Casa de los Famosos.

La discusión surgió de un proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía que resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano contra las reformas al Código Electoral de Coahuila del 8 de julio pasado, que ajustaron las reglas de coaliciones, equidad, tiempos y representación proporcional.

Contrario a la impugnación de los partidos, entre las normas impugnadas la Corte validó el contenido del artículo 203, numeral 3, inciso n, que permite la inclusión de las fotografías de las candidaturas.

“La asociación de una cara a la campaña electoral de una candidatura no es un efecto negativo ni propagandístico. Al contrario, si a una persona le convenció una campaña electoral por la razón que sea, qué bueno que le proporcionemos más elementos para que emita su voto adecuadamente”, argumentó el ponente.