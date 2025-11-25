Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 10

El Zócalo amaneció rodeado de vallas metálicas –incluso frente a las joyerías y negocios de los arcos–, que permanecerán cerrados este martes ante las movilizaciones de diversos colectivos, que marcharán con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las vallas no impidieron el paso de los visitantes a la Catedral Metropolitana y los establecimientos; sin embargo, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López, estimó caída en ventas de al menos 60 por ciento.

En entrevista, comentó que “los anuncios de las marchas y la instalación de las vallas hacen que los consumidores no lleguen al primer cuadro de la capital, porque piensan que los comercios no están abiertos o que no se puede pasar”.