▲ Aumentaron las importaciones de granos, pero no cayó la producción, afirmó ayer el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué. Foto Cuartoscuro

Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 9

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, reconoció que en el presente año se incrementaron las importaciones de granos y oleaginosas, pero dijo que no se debe a la caída en la producción, sino por el aumento del consumo de proteína animal, lo cual atribuyó a la mejora del salario mínimo y a que millones de personas salieron de la pobreza.

Detalló que en el país ha aumentado 11 por ciento el consumo per cápita de huevo, leche, puerco, res y pollo, y que las importaciones de granos son principalmente para el alimento del ganado.

Ayer, La Jornada publicó que entre enero y octubre de 2025, México importó 40 millones 700 mil toneladas de granos y oleaginosas, cifra sin precedente que representa un aumento de 3.5 por ciento frente a las 39 millones 330 mil toneladas reportadas en el mismo periodo del año pasado.

Durante una conferencia de prensa, en la que junto con su par de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se refirió a los bloqueos que comenzaron grupos de transportistas y de productores del campo, Berdegué también confirmó el incremento de esas compras al exterior.

“Aumenta la importación en esas cantidades que ustedes dan correctamente, pero no porque haya caído en la misma proporción la generación de alimento, de esos granos en México, no, no. Vean las cifras de producción en toneladas, no hay desplome. Lo que pasa es que hay un incremento explosivo de la demanda por una buena causa: mejora el bienestar del pueblo de México, consumen más proteína animal, y esos animales necesitan comer maíz, sorgo y soya para desarrollarse”, explicó.