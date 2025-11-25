Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 5

Chihuahua, Chih., Miles de tráileres dejaron de circular de manera voluntaria en todo el país, en apoyo al paro convocado por agricultores y la Asociación Nacional de Transportistas, informó Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, líder histórico de El Barzón en Chihuahua y ex diputado federal por Morena (2018-2021).

Sobre la participación de transportistas en las movilizaciones, comentó que fortalece la exigencia, “pero no nos puede dar gusto; lo que siento es mucha impotencia porque el gobierno no reacciona, es increíble el desdén hacia los problemas de la gente campesina”.

Rodríguez Gómez, quien presidió la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados durante la primera legislatura en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusó que la administración federal favorece a empresas como Minsa y Maseca, y las negociaciones se cancelaron debido a que acopiadores e industrias no han cumplido el acuerdo de pago de 6.05 pesos por kilogramo de maíz.

Puntualizó que las demandas del paro nacional se resumen en dar condiciones a los agricultores mexicanos frente a los de Estados Unidos, y que nuestro país pueda alcanzar verdadera soberanía alimentaria; “hoy es la última batalla, es ahora o nunca, si no, no habrá mañana para nuestra actividad y el desarrollo del campo.