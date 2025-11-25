▲ Campesinos de Tula y transportistas bloquearon ayer la autopista Arco Norte para exigir precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, la destitución del secretario de Agricultura y seguridad en carreteras. Foto Cuartoscuro

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 5

Los bloqueos registrados este lunes en diferentes entidades del país son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno ante los múltiples llamados de distintos sectores para atender la profunda crisis que se vive en el agro nacional, destacó Baltazar Valdez Armentia, uno de los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Explicó que desde hace varios años, la producción nacional de alimentos en México ha venido disminuyendo en todos los cultivos por muchos factores, como altos costos de producción, falta de financiamiento, cambio climático, carencia de relevo generacional y comercialización desleal.

Además, señala, la industria procesadora de alimentos ha hecho que esta actividad económica tenga disminución considerable en la producción y en la rentabilidad, llevando a los campesinos a vivir una de las peores crisis económicas y sociales de los últimos 70 años.

Enfatizó en que por esa y otras razones, los productores se han estado organizando en la mayoría de los estados del país, dando vida al frente para el rescate del campo, agrupándose organizaciones estatales y regionales, así como órganos que dependen del sector, como transportistas y prestadores de servicios, como pilotos aviadores fumigadores, comerciantes de insumos y gran parte de la sociedad en general, ya que ésta se ve afectada en el consumo de los alimentos.

En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, firmada por Valdez Armentia y Eraclio Rodríguez Gómez, otro de los líderes del frente, y de la cual este medio tiene copia, se pide que el Estado reconozca la agricultura desarrollando un sistema nacional de financiamiento, así como mecanismos de control de mercado para fortalecer el nacional, combatir el comercio desleal de bienes agropecuarios y otras acciones que permitan incentivar y dar certeza a la producción nacional de comestibles.