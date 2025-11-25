Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 3

Chihuahua, Chih., Productores agrícolas de Chihuahua bloquearon las entradas a las oficinas de la aduana mexicana en Ciudad Juárez y obligaron a los trabajadores a desalojar las instalaciones; también bloquearon el paso de tráileres en los puentes internacionales Córdova-Las Américas, Zaragoza y en la garita Santa Teresa.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las protestas hasta que la Secretaría de Gobernación federal atienda los cinco puntos de su pliego petitorio, relacionados a programas de apoyo, créditos, precios de garantía para las cosechas y la nueva Ley General de Aguas.

La toma de la oficina contigua al puente Córdova-Las Américas, la efectuaron ayer a las 9 horas unos 200 agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de Agrodinámica Nacional, encabezados por los dirigentes Eraclio Rodríguez Gómez y Arturo Rentería Duarte.

Dos horas después, productores de la colonia LeBarón cerraron el tránsito de camiones en el puente internacional Zaragoza, y durante la tarde agricultores del municipio de Ascensión bloquearon el paso en la garita San Teresa, conurbada a Ciudad Juárez, y en la frontera entre Chihuahua y Nuevo México.

El desalojo de la aduana y los bloqueos en los puntos de cruce a EU causaron filas kilométricas de camiones de carga, mientras el tránsito de automóviles y de peatones fue permitido. Al cierre de esta edición, la protesta seguía.

El dirigente Eraclio Rodríguez, en entrevista para La Jornada, advirtió que los cierres continuarán “tantos días como sea necesario, si el gobierno no reacciona, aquí nosotros seguiremos... esperamos que todo transcurra con tranquilidad, que no se nos infiltre nadie.