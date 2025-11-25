De Los Corresponsales

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 2

Productores agrícolas y transportistas paralizaron ayer carreteras en 23 estados del país, así como los accesos a la Ciudad de México, para juntos recriminar al gobierno federal la desatención de sus respectivas demandas: por un lado, el abandono al campo, la falta de apoyos para subsanar la caída de precios provocada por las importaciones y su rechazo a la Ley de Aguas que propone el gobierno federal, y por otro, la inseguridad que prevalece en los caminos, donde a diario los conductores son víctimas de asaltos, extorsiones y homicidios cometidos por grupos criminales, y en algunos casos, por elementos de corporaciones policiacas.

Las movilizaciones, que desquiciaron el tránsito en diversas regiones durante horas, fueron convocadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRC), el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas.

La mayoría de las manifestaciones concluyeron entre el mediodía y las 7 de la tarde. Al cierre de esta edición las protestas continuaban en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tlaxcala.

Luego de casi nueve horas de bloqueos parciales en diversas vialidades del estado de México, alrededor de las 15 los transportistas comenzaron a retirar las unidades y permitieron el libre tránsito sobre la vía José López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec; sobre las carreteras federal Texcoco-Lechería en Tecámac, y en la México-Toluca.

También hubo cierres parciales en la México-Querétaro con dirección a la CDMX, en la plaza de pago de Tepotzotlán, sobre la carretera Teoloyucan-Zumpango y en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la laguna de Zumpango.

Los cultivadores de frijol de Durango advirtieron que las movilizaciones que iniciaron ayer sobre la autopista Durango-Gómez Palacio, y la 45 federal Durango-Zacatecas, continuarán hasta que las autoridades federales ofrezcan una solución concreta al acopio de la leguminosa.

Similar ultimátum expresaron labriegos de Tlaxcala, que impidieron la circulación sobre la carretera federal México-Veracruz y la autopista Arco Norte.

En Jalisco se cerraron al mediodía –no desde el amanecer, como fue la mayoría de las protestas– al menos cinco tramos carreteros, incluyendo dos autopistas de cuota; fue tomada la presidencia municipal de Ciudad Guzmán y se suspendieron clases en tres sedes regionales de la Universidad de Guadalajara.