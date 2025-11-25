Se manifiestan en 23 estados y en la CDMX
Productores agrícolas denuncian abandono y rechazan Ley de Aguas // SG contabiliza bloqueos en 17 entidades
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 2
Productores agrícolas y transportistas paralizaron ayer carreteras en 23 estados del país, así como los accesos a la Ciudad de México, para juntos recriminar al gobierno federal la desatención de sus respectivas demandas: por un lado, el abandono al campo, la falta de apoyos para subsanar la caída de precios provocada por las importaciones y su rechazo a la Ley de Aguas que propone el gobierno federal, y por otro, la inseguridad que prevalece en los caminos, donde a diario los conductores son víctimas de asaltos, extorsiones y homicidios cometidos por grupos criminales, y en algunos casos, por elementos de corporaciones policiacas.
Las movilizaciones, que desquiciaron el tránsito en diversas regiones durante horas, fueron convocadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRC), el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas.
La mayoría de las manifestaciones concluyeron entre el mediodía y las 7 de la tarde. Al cierre de esta edición las protestas continuaban en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tlaxcala.
Luego de casi nueve horas de bloqueos parciales en diversas vialidades del estado de México, alrededor de las 15 los transportistas comenzaron a retirar las unidades y permitieron el libre tránsito sobre la vía José López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec; sobre las carreteras federal Texcoco-Lechería en Tecámac, y en la México-Toluca.
También hubo cierres parciales en la México-Querétaro con dirección a la CDMX, en la plaza de pago de Tepotzotlán, sobre la carretera Teoloyucan-Zumpango y en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la laguna de Zumpango.
Los cultivadores de frijol de Durango advirtieron que las movilizaciones que iniciaron ayer sobre la autopista Durango-Gómez Palacio, y la 45 federal Durango-Zacatecas, continuarán hasta que las autoridades federales ofrezcan una solución concreta al acopio de la leguminosa.
Similar ultimátum expresaron labriegos de Tlaxcala, que impidieron la circulación sobre la carretera federal México-Veracruz y la autopista Arco Norte.
En Jalisco se cerraron al mediodía –no desde el amanecer, como fue la mayoría de las protestas– al menos cinco tramos carreteros, incluyendo dos autopistas de cuota; fue tomada la presidencia municipal de Ciudad Guzmán y se suspendieron clases en tres sedes regionales de la Universidad de Guadalajara.
Las garitas aduanales del puerto de Manzanillo, Colima, fueron cerradas de las 5 de la mañana hasta el mediodía.
Integrantes del FNRC protestaron en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol México-Acapulco, donde demandaron “la salida de los granos del T-MEC; frenar las importaciones de maíz de Estados Unidos, Brasil y Argentina; además de créditos y la apertura de bodegas del gobierno para la compra de su maíz”.
Campesinos indígenas nahuas de comunidades del Alto Balsas, en la zona norte de Guerrero, bloquearon la carretera federal Iguala a Chilpancingo, a la altura de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco de Trujano.
Agricultores de Baja California bloquearon la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado a la altura del ejido Hermosillo, donde se encuentra un punto de revisión fitosanitario y un campamento de la Guardia Nacional, para impedir el tránsito hacia Sonora, lo mismo que a Mexicali y Tijuana.
Transportistas de Hidalgo cerraron parcialmente ambos sentidos de la México–Pachuca; impidieron el paso sobre la caseta de Tula de Allende. Además, unos 500 campesinos inconformes con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales cortaron la circulación sobre la carretera México–Tuxpan.
También hubo bloqueos en Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco y Zacatecas.
El recuento oficial
Por la noche, la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que la jornada de protestas se realizó en 17 estados, donde se contabilizaron 29 bloqueos. De éstos, 17 fueron en carreteras federales y los 12 restantes en estatales.
A la vez, 17 fueron “cierres totales” y 12 parciales. También fue cerrada una aduana y tres casetas.
La dependencia señaló que las manifestaciones generaron “afectaciones a la ciudadanía en sus actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad”. Reveló que “sólo se manifestó una agrupación transportista, mientras el resto, que está en pláticas, se deslindó de las movilizaciones”.