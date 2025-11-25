Alfredo Valadez Rodríguez y Vicente Juárez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 32

La localización de los cuerpos de siete personas ejecutadas la madrugada de ayer en un paraje ubicado en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, desató una confrontación entre integrantes de Seguridad Pública de ambas entidades.

Luego de recibir un reporte anónimo del hallazgo al sistema de emergencias 911, policías de dichos estados acudieron a realizar una inspección pero en el lugar se produjo una discusión que casi terminó en un enfrentamiento; finalmente, los agentes zacatecanos se impusieron y arrestaron a cuatro elementos potosinos.

Los siete cadáveres se encontraron en un predio rural de la comunidad El Barril, en el municipio potosino de Villa de Ramos, limítrofe con el poblado de Chaparrosa, del ayuntamiento zacatecano de Villa de Cos, en el semidesierto del altiplano mexicano.

Según versiones de testigos, al sitio arribaron primero, en sus patrullas, los efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (Friz) y enseguida los policías estatales de la Guardia Civil de San Luis Potosí, pero a bordo de una camioneta civil sin rotular “y con manchas de sangre”. Los uniformados de ambas entidades se confrontaron; hubo gritos y amenazas.

En un video tomado por los policías potosinos y difundido en redes sociales, se observa el momento del arresto de sus compañeros, quienes se desplazaban en un vehículo particular, con ropa táctica, sin uniforme oficial.

Sus homólogos consideraron eso como una irregularidad, y en medio de un conato de bronca, desarmaron y detuvieron a cuatro agentes, por su presunta relación con la ejecución de las siete personas.

Por la gravedad de lo sucedido, a las dos de la madrugada, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, publicó un escueto informe en el que explicó que “al realizar actividades propias del operativo permanente Vigilante Nocturno, elementos de las Friz hallaron siete cuerpos en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas”.