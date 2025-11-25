SSP rechaza anomalías de efectivos aprehendidos
En medio de un conato de bronca, fueron detenidos 4 uniformados potosinos
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 32
La localización de los cuerpos de siete personas ejecutadas la madrugada de ayer en un paraje ubicado en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, desató una confrontación entre integrantes de Seguridad Pública de ambas entidades.
Luego de recibir un reporte anónimo del hallazgo al sistema de emergencias 911, policías de dichos estados acudieron a realizar una inspección pero en el lugar se produjo una discusión que casi terminó en un enfrentamiento; finalmente, los agentes zacatecanos se impusieron y arrestaron a cuatro elementos potosinos.
Los siete cadáveres se encontraron en un predio rural de la comunidad El Barril, en el municipio potosino de Villa de Ramos, limítrofe con el poblado de Chaparrosa, del ayuntamiento zacatecano de Villa de Cos, en el semidesierto del altiplano mexicano.
Según versiones de testigos, al sitio arribaron primero, en sus patrullas, los efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (Friz) y enseguida los policías estatales de la Guardia Civil de San Luis Potosí, pero a bordo de una camioneta civil sin rotular “y con manchas de sangre”. Los uniformados de ambas entidades se confrontaron; hubo gritos y amenazas.
En un video tomado por los policías potosinos y difundido en redes sociales, se observa el momento del arresto de sus compañeros, quienes se desplazaban en un vehículo particular, con ropa táctica, sin uniforme oficial.
Sus homólogos consideraron eso como una irregularidad, y en medio de un conato de bronca, desarmaron y detuvieron a cuatro agentes, por su presunta relación con la ejecución de las siete personas.
Por la gravedad de lo sucedido, a las dos de la madrugada, Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, publicó un escueto informe en el que explicó que “al realizar actividades propias del operativo permanente Vigilante Nocturno, elementos de las Friz hallaron siete cuerpos en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas”.
“A unos cuantos metros de distancia se localizó un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil de San Luis Potosí”, afirmó.
Reyes Muguerza señaló que “las cuatro personas fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. En el momento procesal oportuno, la Mesa de Construcción de Paz brindará mayores detalles”.
A los policías potosinos se les decomisó un fusil AK-47 y cartuchos percutidos de ese calibre.
Al mediodía, el gobierno de San Luis Potosí fijó su postura, en una conferencia de prensa que ofreció Jesús Juárez Hernández, titular de la SSP de esa entidad, y del que se emitió un comunicado en el que se aseguró que “los cuatro elementos detenidos por autoridades de Zacatecas cumplían con su deber de atender un reporte ciudadano”.
Juárez Hernández presentó testimonios recabados por los policías de la Guardia Civil potosina, entre ellos “un video que muestra el proceder de autoridades zacatecanas, quienes determinaron arrestar a cuatro agentes potosinos al presuntamente detectar irregularidades en el procedimiento, por lo cual fueron puestos a disposición de la fiscalía de aquella entidad”.
Negó categóricamente cualquier anomalía por parte de sus elementos policiacos.