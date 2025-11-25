▲ El cortometraje Tespis Teporocho es un homenaje que Alberto Estrella y Alejandro Ramírez rinden a la amistad que tuvieron con Ernesto Gómez Cruz. Foto cortesía de la producción

Decepcionado porque sus clases de literatura clásica no interesan a sus alumnos de preparatoria, don Tespis (Ernesto Gómez Cruz) decide salir por la noche y deambular por las calles de la Ciudad de México en busca de pupilos espontáneos que quieran disfrutar con las historias y tragedias que les narra.

Éste es el eje del cortometraje Tespis Teporocho, la última cinta en la que actuó Gómez Cruz, con guion de Alberto Estrella y dirigido por Alejandro Ramírez, que se estrena hoy en la Cineteca Nacional de las Artes y reúne en 25 minutos a un gran elenco, entre otros, a María Rojo, Patricia Reyes Spíndola, Cecilia Toussaint, Alejandro de la Madrid, Kaarlo Isaac y Alberto Estrella.

Alejandro Ramírez contó: “en la mitología griega, Tespis es considerado el primer actor en el mundo. El hombre agarraba su carreta y se iba a cada pueblo a hacer representaciones. Lo de teporocho es en referencia a las personas en situación de calle que beben. El guion es de Estrella, quien se aventuró a explorar en el mundo del cine como escritor. En la historia aparecen 48 personajes”.

Sobre la trama, destacó que el profesor “decide salir por las noches en búsqueda de seres humanos que aprecien sus historias y se encuentra con el universo de los teporochos, quienes se vuelven sus mejores alumnos; además, don Tespis se topa con otros personajes entrañables, como la poetisa que recita a cambio de una moneda (interpretada por María Rojo) y una prostituta que acompaña de vez en cuando al profesor, encarnada por Reyes Spíndola, mientras Alejandro de la Madrid tiene el papel del director de la preparatoria”.

Fin de un ciclo

Gómez Cruz, detalló el director, “fue el primer actor con quien Estrella compartió pantalla en la cinta El imperio de la fortuna, de Arturo Ripstein, y más de 30 años después, a manera de homenaje-reconocimiento, Alberto escribió esta historia a su amigo”, fallecido el 6 abril del año pasado.

El realizador puntualizó: “este trabajo es una forma agradecer la amistad, pero también es un ciclo que se cierra y una lección sobre la continuidad de la vida, donde el cine nos vuelve un poco inmortales. La filmación fue en enero de 2020, un par de meses antes de que empezara la pandemia. Después detuvimos la posproducción y hasta ahora la terminarmos”.