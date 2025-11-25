Economía
Participa el Secretario de Hacienda en la cumbre del G-20
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2025

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G-20), celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 y 23 de noviembre. En un comunicado, Hacienda informó que el funcionario subrayó que México celebra la realización de la primera cumbre del G-20 en suelo africano, con una agenda importante para el mundo en desarrollo. Al margen de la reunión, el secretario tuvo encuentros bilaterales a nivel ministerial con representantes de Alemania, Brasil, España, Francia, Italia y Sudáfrica, así como con los primeros ministros de Irlanda, Micheál Martin, y Singapur, Lawrence Wong; la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y con el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

