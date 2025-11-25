Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 25

Entre enero y octubre de 2025 la recaudación tributaria (obtenida mediante impuestos, tasas y contribuciones) se ubicó en 4 billones 495 mil 842 millones de pesos, una cifra sin precedentes que además mostró un incremento real (descontada la inflación) de 6.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, informó ayer el Servicio de Administración Tributario (SAT).

Con este impulso, los ingresos totales del gobierno, reveló el organismo, crecieron 7.9 por ciento en términos reales, al ubicarse en 5 billones 70 mil 877 millones de pesos.

La cifra refleja un incremento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a los 4 billones 524 mil 780 millones de pesos contabilizados en los 10 primeros meses de 2024, con lo que, según el SAT, se supera en 102.5 por ciento lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para dicho periodo.

De acuerdo con el SAT, en el periodo similar de 2023 la recaudación general fue de 4 billones 309 mil 675 millones de pesos; en 2022, de 3 billones 997 mil 923 millones; en 2021, de 3 billones 549 mil 183 millones; en 2020, de 3 billones 351 mil 790 millones, y en 2019, de 3 billones 297 mil 92 millones de pesos.