De A Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 24

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió ayer por la tarde en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim Helú, junto con otros representantes del sector, con quienes dialogó sobre “los buenos pronósticos” de la economía nacional para el próximo año.

Además del fundador de Grupo Carso, en la reunión con la mandataria también participaron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y el presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Inbursa e integrante de los consejos de América Móvil y Grupo Carso, Marco Antonio Slim Domit.

“En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”, publicó anoche en redes sociales la jefa del Ejecutivo.