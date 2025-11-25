Martes 25 de noviembre de 2025, p. 24
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió ayer por la tarde en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim Helú, junto con otros representantes del sector, con quienes dialogó sobre “los buenos pronósticos” de la economía nacional para el próximo año.
Además del fundador de Grupo Carso, en la reunión con la mandataria también participaron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y el presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Inbursa e integrante de los consejos de América Móvil y Grupo Carso, Marco Antonio Slim Domit.
“En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”, publicó anoche en redes sociales la jefa del Ejecutivo.
La mandataria acompañó ese mensaje con una fotografía en la que aparece acompañada de los tres empresarios.
El encuentro duró casi tres horas y se realizó a puerta cerrada. Se vio salir a Carlos Slim de Palacio Nacional sin que hiciera declaraciones a los medios.
En otra publicación, la mandataria señaló: “Recibimos en Palacio Nacional al director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y al director general de HSBC México, Jorge Arce. Conversamos sobre las grandes oportunidades para nuestro país”.