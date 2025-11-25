▲ Raúl Trujillo Díaz (hincado) y Mijaín López (de rojo), durante sus últimos juegos olímpicos, en París 2024. Foto Afp

Madrid. Proezas increíbles, resumió emocionada la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, sobre el premio al entrenador cubano Raúl Trujillo Díaz.

El elogio iba también para la preparadora china de voleibol Lang Ping, pero tenía un especial sabor en el caso de Cuba, por tratarse del técnico que disfrutó en los Juegos Olímpicos de París 2024 de la quinta medalla de oro en lucha grecorromana de su pupilo, el cinco veces medallista olímpico, Mijaín López.

“Es un gran honor recibir esta extraordinaria distinción del COI. Quiero agradecer al comité y a todos los atletas que he dirigido en mis más de 50 años de carrera”, declaró Trujillo Díaz acerca del lauro concedido en Lausana, Suiza.

El preparador cubano de lucha grecorromana aprovechó para reconocer a otros entrenadores que se esforzaron por estos logros detrás del telón, “todos han sido mi motivación y ejemplo, y en especial a quienes como nadie me ha apoyado en estos años, mi familia”.

Mijaín López fue uno de los elegidos para integrar el grupo mundial de deportistas que despidió la cita de París 2024, por su hazaña de convertirse en el único atleta de la historia de cualquier disciplina en ganar cinco veces consecutivas el máximo cetro olímpico.