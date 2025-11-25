Mentor en lucha grecorromana de Mijaín López
Martes 25 de noviembre de 2025, p. a12
Madrid. Proezas increíbles, resumió emocionada la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, sobre el premio al entrenador cubano Raúl Trujillo Díaz.
El elogio iba también para la preparadora china de voleibol Lang Ping, pero tenía un especial sabor en el caso de Cuba, por tratarse del técnico que disfrutó en los Juegos Olímpicos de París 2024 de la quinta medalla de oro en lucha grecorromana de su pupilo, el cinco veces medallista olímpico, Mijaín López.
“Es un gran honor recibir esta extraordinaria distinción del COI. Quiero agradecer al comité y a todos los atletas que he dirigido en mis más de 50 años de carrera”, declaró Trujillo Díaz acerca del lauro concedido en Lausana, Suiza.
El preparador cubano de lucha grecorromana aprovechó para reconocer a otros entrenadores que se esforzaron por estos logros detrás del telón, “todos han sido mi motivación y ejemplo, y en especial a quienes como nadie me ha apoyado en estos años, mi familia”.
Mijaín López fue uno de los elegidos para integrar el grupo mundial de deportistas que despidió la cita de París 2024, por su hazaña de convertirse en el único atleta de la historia de cualquier disciplina en ganar cinco veces consecutivas el máximo cetro olímpico.
Además, Trujillo Díaz tuvo a su cargo a otras figuras de la lucha de Cuba, como Ismael Borrero, monarca olímpico en 59 kilos en Río de Janeiro 2016, y a Luis Orta, oro en 60 kilos en Tokio 2020 (juegos celebrados en 2021 por la pandemia de coronavirus).
Kirsty Coventry, campeona olímpica en natación, es la primera mujer y africana (de Zimbabwe) en presidir el COI, comentó: “es un momento muy especial celebrar el compromiso y entrega de estos dos increíbles entrenadores.
“No sólo han servido a sus deportistas en el empeño de convertirse en mejores, sino que también hicieron un trabajo para hacerlos mejores seres humanos, y esto tiene un gran valor”, apostilló Coventry.
En la ceremonia de premiación, estuvieron Serguei Bubka, presidente de la Comisión de Atletas del COI, y Lang Ping, otrora estrella del voleibol, apodada Martillo de hierro por sus poderosos remates, fue campeona olímpica de Los Ángeles 1984 y luego entrenadora exitosa con China y Estados Unidos.