▲ América enfrentará a Rayados mañana a las 21 horas en Monterrey. En la imagen, el azulcrema Álvaro Fidalgo. Foto Club América

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. a11

Tras definirse los últimos invitados a la liguilla del futbol mexicano este fin de semana al concluir el play-in (Tijuana y Juárez), equipos como Toluca (1) y Cruz Azul (3) que avanzaron directo, se preparan para enfrentar los cuartos de final del torneo Apertura 2025 después de dos semanas de inactividad.

La Liga Mx anunció que por motivos de “seguridad” y a “petición” de las autoridades, se disputarán tres juegos el miércoles, incluido uno de madrugada, y el mismo número el sábado.

“El rival (Bravos) clasificó por algo, siempre hay equipos difíciles en liguilla. A mí nunca me ha gustado el play-in, salimos un poco perjudicados por la falta de ritmo, pero siempre pasa, habrá qué reponerse a ello. Este año ha sido el mejor de mi vida, conseguí muchos de mis sueños: por fin logramos ser campeones y ese día fue el más feliz”, declaró en conferencia de prensa Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos, que iniciarán en esta fase final el camino al bicampeonato.

La liga dio a conocer ayer, en un comunicado, los horarios en los que se jugará esta instancia del certamen. Menciona que, “a petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con el propósito de garantizar un ambiente seguro, se determinó una programación extraordinaria” de los encuentros.

Para los duelos en la capital (Cruz Azul vs Guadalajara y América vs Rayados), la SSC-CDMX solicitó a la liga no programar ambos juegos el mismo día, con el fin de “garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de seguridad, disponer del número adecuado y necesario de agentes, así como la correcta atención a la alta afluencia prevista de aficionados locales y visitantes”.

Por este motivo, el miércoles América visitará a Rayados en el estadio BBVA a las 21 horas y la vuelta se jugará el sábado a las 17 horas en el estadio Ciudad de los Deportes.