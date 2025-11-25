Torneo apertura 2025 de la Liga MX
Programan encuentros con el Gobierno de la Ciudad de México a fin de garantizar la seguridad pública
Martes 25 de noviembre de 2025, p. a11
Tras definirse los últimos invitados a la liguilla del futbol mexicano este fin de semana al concluir el play-in (Tijuana y Juárez), equipos como Toluca (1) y Cruz Azul (3) que avanzaron directo, se preparan para enfrentar los cuartos de final del torneo Apertura 2025 después de dos semanas de inactividad.
La Liga Mx anunció que por motivos de “seguridad” y a “petición” de las autoridades, se disputarán tres juegos el miércoles, incluido uno de madrugada, y el mismo número el sábado.
“El rival (Bravos) clasificó por algo, siempre hay equipos difíciles en liguilla. A mí nunca me ha gustado el play-in, salimos un poco perjudicados por la falta de ritmo, pero siempre pasa, habrá qué reponerse a ello. Este año ha sido el mejor de mi vida, conseguí muchos de mis sueños: por fin logramos ser campeones y ese día fue el más feliz”, declaró en conferencia de prensa Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos, que iniciarán en esta fase final el camino al bicampeonato.
La liga dio a conocer ayer, en un comunicado, los horarios en los que se jugará esta instancia del certamen. Menciona que, “a petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con el propósito de garantizar un ambiente seguro, se determinó una programación extraordinaria” de los encuentros.
Para los duelos en la capital (Cruz Azul vs Guadalajara y América vs Rayados), la SSC-CDMX solicitó a la liga no programar ambos juegos el mismo día, con el fin de “garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de seguridad, disponer del número adecuado y necesario de agentes, así como la correcta atención a la alta afluencia prevista de aficionados locales y visitantes”.
Por este motivo, el miércoles América visitará a Rayados en el estadio BBVA a las 21 horas y la vuelta se jugará el sábado a las 17 horas en el estadio Ciudad de los Deportes.
El Toluca se medirá ante Bravos en el Olímpico Benito Juárez a las 19 horas y la vuelta se llevará a cabo el sábado en el estadio Nemesio Diez en el mismo horario.
Un duelo de “dos días”
En un duelo peculiar que iniciará el miércoles y terminará en la madrugada del jueves, los Xolos recibirán en el estadio Caliente a los Tigres a las 23 horas (tiempo del centro de México, 21 horas en Tijuana), mientras la vuelta se disputará el sábado a las 21:10 horas en el estadio Universitario.
Cruz Azul, uno de los protagonistas en la temporada bajo el mando de Nicolás Larcamón, afrontará su duelo ante las Chivas con la baja de su portero titular Kevin Mier, quien sufrió una fractura en el partido de la jornada 17 ante los Pumas. La Máquina viajará el jueves al estadio Akron para la ida que se jugará a las 20 horas, mientras la vuelta se llevará a cabo el domingo a las 19 horas en el estadio Olímpico Universitario.
“Es un jugador (Andrés Gudiño) con un carácter muy bueno, positivo e inteligente y con mucha hambre para asumir el momento en el que le toca como titular. Tanto Andrés como Mier tienen un estilo muy parecido, indudablemente él lo ha potencializado. Confío mucho que la identidad del equipo no cambie por su ausencia”, declaró el estratega celeste en conferencia de prensa.
La alcaldía Benito Juárez informó que el concierto de Junior H, programado para este sábado en la Plaza de Toros se pospuso para el 15 de diciembre a fin de “garantizar la seguridad, el orden y la buena convivencia en todos los eventos deportivos que se llevan a cabo en los colindantes estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros”.