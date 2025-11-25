▲ La española Jennifer Hermoso celebra el triunfo de Tigres en la final del torneo Apertura 2025 ante el América. Foto Afp

Erendira Palma Hernández

Enviada

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. a10

Monterrey, NL., El cetro que ha conseguido con Tigres parece un bálsamo anímico para Jennifer Hermoso. La ariete ha ganado en todas las ligas en las que ha jugado, pero desde el campeonato mundial que obtuvo en 2023 con España, debió enfrentar situaciones complejas tanto futbolísticas como extradeportivas.

El triunfo en el torneo, “más que un título es una superación personal, me lo dedico siempre a mí porque es tan difícil irse de casa tan lejos e ir consiguiendo títulos y logros. Hoy me siento muy feliz porque me he demostrado que puedo seguir haciendo lo que me gusta”, dijo después de obtener su primer cetro en México.

Al vencer el domingo al América en la final del torneo Apertura 2025, Hermoso se ha convertido en parte de un plantel de Tigres considerado de época en la Liga Mx Femenil, pues han conquistado siete títulos, imponiendo en la categoría un récord que marca de manera muy amplia las diferencias con otros clubes. Pero toda esa gloria tiene un significado mayor de manera personal.

“Cuando recordaba las finales (en las que ha participado), no podía traer a mi memoria lo que pasaba antes; fui a una final del Mundial y tengo muchos vacíos existenciales. El otro día me prometí que iba a disfrutar cada momento, el antes, el ahora y el después”, sostuvo al hablar entre líneas sobre el desafortunado episodio que vivió en el Mundial con Luis Rubiales, a quien no mencionó ahora.

En la época cúspide de su carrera, cuando ganó la Copa del Mundo 2023 con España, Hermoso desató un debate global y propició que se comenzará a generar una conciencia con perspectiva de género en el deporte. La delantera recibió un beso no consensuado por parte del entonces presidente de la Real Federación de Futbol de España, Luis Rubiales, quien ante la presión social debió dimitir a su puesto.

Con el lema “Basta ya”, el caso de Hermoso fue un parteaguas para que muchas mujeres también alzaran la voz ante casos de violencia de género, y para que se exigiera la creación de protocolos ante casos similares. Si bien Jenni se convirtió en un emblema de ese movimiento, en lo deportivo debió enfrentar complicaciones en su carrera, pues fue excluida de la selección.

En ese entonces, la española acababa de llegar a México tras firmar con Pachuca, con el cual logró disputar una final, aunque no pudo coronarse debido a que las Tuzas cayeron ante el América.

Así, decidió cambiar el rumbo y aceptó en diciembre de 2024 una oferta para jugar con Tigres, el plantel más ganador en la historia de la Liga Mx Femenil.