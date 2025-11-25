Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 3

El óleo El niño y sus juguetes (antes de 1910), en el que el pintor francés Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) plasmó a su hijo Jean y a la niñera Gabrielle, será puesto a la venta hoy por la casa de subastas parisina Drouot. La firma estima que recaudará entre un millón 15 mil y un millón 712 mil dólares. Proveniente de la colección Jeanne Baudot, de Louveciennes, el lienzo será entregado al comprador con una correspondencia íntima entre Renoir y Baudot. El bastidor cuenta con llave y la inscripción Nature morte Jeanne Baudot.