Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 3

Más de 350 artistas del país se reunirán en el Foro Nacional de Creadores 2025 del 4 al 7 de diciembre, en Puebla, con el propósito de promover el diálogo entre comunidades creativas, tejer redes de colaboración e intercambiar experiencias.

En conferencia de prensa, el director general del Sistema Creación –antes Fonca–, José Luis Paredes Pacho, mencionó que el encuentro es una plataforma para que los beneficiarios del sistema presenten los avances de sus proyectos después de un año de trabajo con sus tutores.

“La creación no sólo es producto del talento individual, inspiración, tenacidad de práctica y estudio cotidiano, sino también de la confrontación con los públicos. Cuando llegan al espectador, las obras no sólo toman un nuevo significado: también se da una retroalimentación para el creador”, apuntó Paredes Cacho.

En el Foro Nacional de Creadores 2025 se desarrollarán 29 actividades, entre las que destacan las mesas de reflexión Lo social en el arte, Innovación en el ejercicio disciplinario y Música y audiovisual, soportes para la promoción de las lenguas indígenas nacionales. Además se montarán exposiciones, presentaciones editoriales y conciertos.

Descentralización

En esta edición, añadió el funcionario federal, se ha puesto énfasis en la descentralización del encuentro. “El propósito es que el Sistema Creación llegue cada vez a más a rincones lejanos de la República Mexicana, a nuevos sectores sociales, con el fin de que cada vez más personas tengan acceso a los apoyos que se dan a la población”.

Alejandra Pacheco Mex, secretaria de Cultura de Puebla, dijo que por primera vez desde su creación, en 2022, el encuentro se realizará fuera de la Ciudad de México. “Se trata de un acto de confianza a nuestro estado, y sobre todo un compromiso con la descentralización cultural”.

Añadió que el foro reunirá en Puebla a artistas de Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco y San Luis Potosí, que presentarán proyectos de artes visuales, literatura, música tradicional mexicana, artes verbales, diseño y gráfica.