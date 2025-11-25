Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 3

Madrid. El ministro de Cultura del gobierno español, Ernest Urtasun, habló públicamente de “abrir sin miedo” el debate sobre la necesidad de pedir perdón a los pueblos originarios de América Latina, en concreto a México, con el fin de avanzar en lo que definió como el “rencuentro” entre “un país y un gobierno hermanos”, en alusión a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Urtasun, quien pertenece a la coalición de partidos de izquierda Sumar, sector minoritario del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, reconoció que él mismo fue “clave” para que se dieran los primeros pasos hacia la reconciliación entre México y España, que en años recientes arrastran una crisis diplomática y política a raíz de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a España que se disculpara con los pueblos originarios por los agravios que causó la Conquista, petición que refrendó la actual mandataria, y que ni siquiera fue contestada por el gobierno español ni por los representantes de la casa real, una vez que la misiva iba dirigida al jefe del Estado, el rey Felipe VI.

Exposiciones del INAH, claves

En un desayuno informativo, organizado por la agencia de noticias Europa Press, Urtasun explicó su labor en materia de “diplomacia cultural y cultura de la paz”, en lo que citó dos casos concretos: el de México y el de Ucrania. Con relación a nuestro país, destacó su labor para la apertura en Madrid de cuatro exposiciones con la mujer indígena como eje, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). “Una cooperación cultural que está siendo clave en el rencuentro con un país y un gobierno hermanos”, aseguró.