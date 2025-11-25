Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025

El jazzista Paquito D’Rivera y su quinteto emprendieron un emotivo viaje a través de la música del continente americano para el deleite del público que acudió el domingo pasado a la sala Nezahualcóyotl, para luego aplaudirlo de pie y gritar: “¡viva Paquito!”

El concierto especial, titulado Jazz latino contemporáneo, se presentó en el contexto del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez.

En esta ocasión, el saxofonista y clarinetista, nacido en Marianao, Cuba, promocionaba su álbum más reciente, La Fleur de Cayenne, grabado en Madrid con un grupo de músicos a los que suele frecuentar cuando viaja a España. “Desde hace mucho tiempo quería hacer algo con el pianista manzanillero Pepe Rivero, radicado en Madrid, así que armamos un quinteto y tuvimos de artista invitado a Antonio Serrano, quien toca la armónica como los dioses”, expresó D’Rivera en charla con La Jornada.

El nombre del disco hace alusión a que su padre, Tito D’Rivera, saxofonista de música clásica y director de orquesta, solía cultivar una flor que en Cuba se conoce como “mar pacífico”. En francés se llama fleur de cayenne. A Paquito le pareció “muy bonito” tener un disco con un nombre en francés.

Del disco, que ya cuenta con dos nominaciones al Grammy 2026, D’Rivera y su quinteto tocaron precisamente La Fleur de Cayenne, joropo venezolano, y Miriam, composición de Bebo Valdés dedicada a su hija, con un arreglo de Camila Cortina, “otra gran pianista cubana”.

Amante de la música clásica

Una mañana, “mientras desayunaba unos frijoles refritos riquísimos”, D’Rivera se acordó de que en 2025 cumple siete décadas de trayectoria; de allí que tocó la primera obra que interpretó sobre un escenario: Tú, una habanera de Eduardo Sánchez de Fuentes, grabada en el disco Retablo de Cuba, con arreglos de Pedro Jústiz Peruchín. El nuevo arreglo es de Camila Cortina.

Amante de la música clásica –“uno de mis compositores favoritos es Johannes Brahms, también Stravinsky”–, a D’Rivera le gusta especular sobre ciertos orígenes. Por ejemplo, Nocturno de la selva se basa en un preludio de Federico Chopin, “como si hubiera nacido en Manzanillo”.

De buen humor y bromista, en cierto momento del programa D’Rivera preguntó al público quién fue el compositor más famoso de la historia, a lo que la audiencia contestó: “Mozart”. “La pieza más significativa que se ha escrito para el clarinete es el Concierto en la, de Mozart, de quien todo mundo piensa que era austriaco. Sin embargo, Wynton Marsalis me dijo que era de Nuevo Orleans”. Procedió a tocar el segundo movimiento del Concierto en la, pero al estilo blues.