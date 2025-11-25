Eirinet Gómez

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Autónoma Metropolitana (UAM) descubrieron un nuevo parásito y una larva cuyo ciclo de vida es un enigma. El hallazgo evidencia las lagunas que persisten en el conocimiento de la biodiversidad parasitaria y la importancia de reforzar los inventarios biológicos que permiten monitorearla.

“Los parásitos son vistos como malos en la escena teatral del entorno ecológico, pero tienen un papel muy preponderante. Son diseñadores de ecosistemas y es una satisfacción enorme salir a campo, buscarlos, hacerse preguntas, y entenderlos”, dijo a La Jornada Miguel Ángel Mosqueda, de la UAM-Xochimilco.

El artículo que recientemente publicó Mosqueda en Springer Nature documenta que a las siete especies de Gnathostoma, “parásitos que pueden causar una enfermedad llamada gnatostomiasis en los humanos”, identificados en el continente americano, habrá que sumar la nueva especie Gnathostoma mexicanum.

El hallazgo se logró después de estudiar ejemplares de la zarigüeya de cuatro ojos, recolectada en Tlacotalpan, Veracruz. En laboratorio, los parásitos fueron aislados y examinados morfológicamente. Además, se les realizaron secuencias de ADN para estudiar secciones claves de su material genético.

“Buscábamos una especie que creíamos conocer; cuando se hizo el estudio molecular, encontramos una completamente distinta a lo que ya conocíamos”, resaltó Gerardo Torres Carrera, de la UNAM.