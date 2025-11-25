▲ Cynthia Jazmín Carrillo carga a su pequeña hija, Jazlyn Azuleth, sobreviviente a la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, tras más de dos meses en el hospital Shriners de Galveston, Texas. Foto Mara Ximena Pérez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 37

Tras permanecer dos meses y una semana en el hospital Shriners de Galveston, Texas, Jazlyn Azuleth, la pequeña de dos años que sobrevivió a la explosión en el puente de La Concordia, regresó a México el 21 de noviembre pasado para continuar su rehabilitación mediante telemedicina luego de sufrir quemaduras en 25 por ciento de su cuerpo, informó ayer la fundación Michou y Mau IAP durante una rueda de prensa.

A cuatro días de su regreso, la madre, Cynthia Jazmín Carrillo, agradeció el esfuerzo médico y recordó a Alicia Matías Teodoro –abuela de la menor que ha sido homenajeada en el país por su heroísmo al proteger a su nieta y morir por las lesiones– como “una mujer muy maravillosa, le agradezco todo el valor que ella tuvo al tener a mi hija en sus brazos y jamás soltarla”, expresó.

En entrevista para este diario, el doctor Yannik Nordín Servín, director médico de la fundación, explicó que la menor recibió injertos de piel en cabeza, manos y piernas, razón por la que mantiene vendajes compresivos que se cambiarán cada seis meses conforme crezca. Añadió que la atención de pacientes con quemaduras es altamente costosa, pues “es un paciente muy sensible a las infecciones nosocomiales”, es decir, a las infecciones adquiridas dentro de hospitales.

Atención multidisciplinaria

Señaló que detrás de cada atención existe “un equipo multidisciplinario formado por sicólogos, cirujanos, infectólogos” que analizan de manera continua la evolución del paciente. Apuntó que incluso las camas especializadas suelen costar cerca de un millón de dólares al estar diseñadas para que la persona permanezca “casi flotando para evitar (la formación de) llagas”.