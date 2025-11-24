Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 24 de noviembre de 2025, p. 17

Un juez federal impuso penas hasta de 58 años de prisión a cuatro personas por el delito de secuestro, entre ellos Leonardo Sales Andrade, El Tolmex, presunta pareja sentimental de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la ex candidata presidencial por PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Además de Sales Andrade, fueron condenados tres presuntos integrantes de la banda delictiva Los Tolmex: Ricardo Sales Andrade, El Pelón y/o El Osito; José Alberto Rivero Martínez, El Albert; y Alejandro Roque Velázquez, El Diablo.

La Fiscalía General de la República informó ayer que las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) fueron suficientes para que el juzgado tercero de distrito en el estado de México, con sede en Toluca, emitiera un fallo condenatorio por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro; privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los cuatro sentenciados fueron detenidos en 2012 en el estado de México y trasladados al penal federal del Altiplano. Las autoridades los identificaron como integrantes de Los Tolmex, dedicada al secuestro en la Ciudad de México y la entidad mexiquense.