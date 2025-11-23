Ap, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 18

Kiev. Los aliados de Ucrania se reunieron ayer para impulsar la revisión del plan de paz estadunidense, el cual consideran favorable a Rusia, porlo cual mantendrán conversaciones directas con Washington en Suiza este domingo.

En una declaración conjunta, la Unión Europea, Canadá y Japón celebraron los esfuerzos de paz de Estados Unidos, pero rechazaron los principios clave del plan.

“Estamos claros en el principio de que no se deben cambiar las fronteras por la fuerza. También nos preocupan las propuestas de limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania, que la dejarían vulnerable a futuros ataques”, se indicó en la declaración. Añadió que cualquier decisión respecto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea requeriría el consentimiento de los estados miembros.

El presidente estadunidense, Donald Trump, sostuvo ayer que su propuesta no es una “oferta final” y dijo que “me gustaría alcanzar la paz. Debió haber sucedido hace mucho tiempo. La guerra de Ucrania con Rusia nunca debió ocurrir”. Agregó que “de una forma u otra, tenemos que ponerle fin”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, le expresó al magnate durante una llamada la noche de antier que el conflicto sólo terminará con el consentimiento de Ucrania y de Europa.

Las guerras no pueden ser terminadas por las grandes potencias por encima de las cabezas de los países afectados, dijo Merz.