Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a11
Bolonia. España superó ayer a Alemania por 2-1, con lo que alcanzó su primera final de la Copa Davis desde 2019, cuando selló su sexto título del torneo por naciones.
La pareja de dobles formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez se impuso por 6-2, 3-6 y 6-3 a Kevin Krawietz y Tim Puetz en el partido decisivo.
Los españoles salieron disparados, logrando una ventaja de 4-0 en el set inicial y sin mostrar signos de nerviosismo mientras cerraban la primera manga con comodidad. Los germanos respondieron en el segundo, adelantándose 4-1 antes de forzar un set decisivo.
Justo cuando el impulso parecía inclinarse en favor de Alemania –tricampeona, con su último triunfo en 1993–, Granollers y Martínez se estabilizaron, rompieron pronto para lograr una ventaja de 4-1 en el último set y se mantuvieron firmes para sellar el pase de España a la final de este domingo contra Italia, defensora del cetro, que persigue una tercera corona consecutiva tras derrotar a Bélgica en la prime-ra semifinal.
“Me siento muy feliz. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, han luchado mucho para estar aquí”, dijo el capitán de España, David Ferrer.
“Ahora es normal que estemos muy emocionados, pero después de esto tenemos que descansar y estar listos para mañana (hoy). Italia tiene muy buenos jugadores, por supuesto. Ellos no cuentan con Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, pero nosotros tampoco tenemos a Carlos Alcaraz. Estoy seguro de que van a competir, no sé cuál va a ser la clave, quizás si intentamos ganar el primer partido vamos a estar cerca del triunfo”, agregó.
Sin Alcaraz, número uno del mundo, quien se retiró en la víspera por una lesión en los isquiotibiales, España encontró la inspiración en Pablo Carreño Busta, número 89 del ranking, que se impuso por 6-4 y 7-6 a Jan-Lennard Struff en el primer partido del día en Bolonia.
Carreño remontó un 1-6 en contra en el tie break del segundo set, salvando cinco puntos de set consecutivos antes de sellar la victoria en una hora y 44 minutos.
El alemán Alexander Zverev devolvió a su equipo a la lucha en el segundo partido de individuales, tras derrotar a Jaume Munar por 7-6 y 7-6.
El número tres del mundo rompió pronto el servicio de Munar para adelantarse 2-1 en el primer set, pero el español reaccionó para forzar una muerte súbita en la que Zverev tuvo el control.
En el segundo set, Munar logró un quiebre temprano, pero Zverev remontó para llegar al 3-3, y luego aprovechó en el tie-break cuando el número 36 del mundo sufrió cuatro errores consecutivos de derecha. Pese a que el español salvó dos puntos para partido, el germano selló la victoria en poco menos de dos horas.