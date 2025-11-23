▲ La pareja de dobles formada por Pedro Martínez y Marcel Granollers se impuso por 6-2, 3-6 y 6-3 a Kevin Krawietz y Tim Puetz en el partido decisivo que llevó a España a la gran final del torneo de naciones. Foto Afp

Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. a11

Bolonia. España superó ayer a Alemania por 2-1, con lo que alcanzó su primera final de la Copa Davis desde 2019, cuando selló su sexto título del torneo por naciones.

La pareja de dobles formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez se impuso por 6-2, 3-6 y 6-3 a Kevin Krawietz y Tim Puetz en el partido decisivo.

Los españoles salieron disparados, logrando una ventaja de 4-0 en el set inicial y sin mostrar signos de nerviosismo mientras cerraban la primera manga con comodidad. Los germanos respondieron en el segundo, adelantándose 4-1 antes de forzar un set decisivo.

Justo cuando el impulso parecía inclinarse en favor de Alemania –tricampeona, con su último triunfo en 1993–, Granollers y Martínez se estabilizaron, rompieron pronto para lograr una ventaja de 4-1 en el último set y se mantuvieron firmes para sellar el pase de España a la final de este domingo contra Italia, defensora del cetro, que persigue una tercera corona consecutiva tras derrotar a Bélgica en la prime-ra semifinal.

“Me siento muy feliz. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, han luchado mucho para estar aquí”, dijo el capitán de España, David Ferrer.

“Ahora es normal que estemos muy emocionados, pero después de esto tenemos que descansar y estar listos para mañana (hoy). Italia tiene muy buenos jugadores, por supuesto. Ellos no cuentan con Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, pero nosotros tampoco tenemos a Carlos Alcaraz. Estoy seguro de que van a competir, no sé cuál va a ser la clave, quizás si intentamos ganar el primer partido vamos a estar cerca del triunfo”, agregó.