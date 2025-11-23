▲ Sotomayor, especialista en salto de altura, es recordado por el récord de 2.45 metros que impuso el 27 de julio de 1993, en Salamanca, España, y que lleva más de 30 años vigente.

Nueva Delhi., La leyenda del atletismo de Cuba Javier Sotomayor, plusmarquista mundial y campeón olímpico de salto de altura, fue recibido en la capital india entre aplausos y honores en el Ekamra, festival de literatura deportiva.

En el encuentro, en su séptima edición, la gloria cubana de 58 años tuvo una sesión especial sobre su carrera, la cual atrajo a expertos, funcionarios, periodistas y atletas que se interesaron por su trayectoria y sus enseñanzas sobre cómo mantener la excelencia deportiva.

En respuesta a preguntas de los presentes sobre la permanencia de su récord de 2.45 metros impuesto el 27 de julio de 1993 en Salamanca, España, y que sigue vigente por más de 30 años, Sotomayor conside-ró un honor que se haya mantenido por tanto tiempo, aunque aseguró estar consciente de que será superado en algún momento.

No obstante, opinó que el resultado que será mucho más difícil de superar es el registro de 2.33, el cual alcanzó en 1984 en el Mundial de Cadetes cuando sólo contaba con 17 años de edad.

Por otra parte, El Soto, como se le menciona cariñosamente en el mundo deportivo, subrayó la importancia de mantener la concentración, la constancia, la disciplina, la preparación, la fortaleza mental y el foco en los objetivos para alcanzar la excelencia deportiva.

Señaló que esos fueron sus mantras y que cada vez que enfrentaba un récord siempre lo hacía con la determinación positiva y la seguridad en la victoria.

Sobre su técnica, la leyenda cubana dijo que era una combinación de fortaleza y velocidad, la cual expertos consideraban que no era la correcta.