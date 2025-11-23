De La Redacción

El delantero mexicano Raúl Jiménez rompió una racha de cinco partidos sin marcar en la Liga Premier de Inglaterra luego de conseguir el gol del triunfo de su equipo, el Fulham, por 1-0 sobre el Sunderland, ayer en partido correspondiente a la jornada 12, disputado en el Craven Cottage.

Su más reciente anotación en el torneo inglés ocurrió el pasado 28 septiembre, cuando hizo el gol de la honra en la derrota 3-1 ante el Aston Villa.

Después de generar diversas jugadas de peligro durante el encuentro ante el Sunderland, Jiménez abrió el marcador al minuto 84, tras aprovechar un centro del nigeriano Samuel Chukwueze enviado desde el sector izquierdo, y luego de vencer a su marca, estiró la pierna en el borde del área chica para mandar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 definitivo.

De esta manera, el también seleccionado nacional llegó a 61 goles en la liga inglesa (40 con el Wolverhampton y 21 con el Fulham), mientras su equipo se ubicó en el sitio 15 de la clasificación, con 14 puntos.

En otro duelo de la Liga Premier efectuado ayer, el vigente campeón Liverpool concedió su sexta derrota en apenas 12 jornadas disputadas, al caer 3-0 en su cancha contra el No-ttingham Forest, en un día en el que también cayó el Manchester City, que fue derrotado 2-1 en su visita al Newcastle. Los Reds descendieron a la posición 11 (con 18 puntos) y quedaron provisionalmente a ocho unidades del líder Arsenal (26), que jugará hoy el clásico del norte de Londres contra el Tottenham.