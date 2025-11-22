C

on la plaza llena, la presencia de todas las autoridades locales y las fotos de Carlos Manzo y del doctor Mireles, se llevó a cabo la celebración de acción de gracias por los 12 años del proceso comunitario de paz en Tancítaro. A lo largo de más de una década, este municipio aguacatero ha construido una experiencia singular de organización, memoria y cuidado colectivo. Cada año, su gente honra a quienes perdieron la vida y renueva el compromiso de proteger su territorio.

Los habitantes de Tancítaro están convencidos de que deberán permanecer comprometidos con la seguridad de su tierra durante toda la vida. La situación en la región sigue siendo compleja y, por ello, cada año encuentran nuevas razones para reafirmar su apuesta por la paz. También se ocupan de transmitir a las nuevas generaciones las historias de dolor que dieron origen a su movimiento.

Las 70 casetas de vigilancia construidas para el cuidado comunitario fueron sede del rosario realizado el viernes 14 de noviembre a las 7 de la noche. Cada caseta alberga una imagen religiosa que refleja los valores del pueblo. Ahí se congregaron mujeres, hombres, jóvenes y niñas y niños. Se percibe una convicción creciente de reunirse y de seguir cuidando a sus familias, a la juventud y a sus tierras.

Al dolor de las personas asesinadas y desaparecidas de esta comunidad se suman las pérdidas recientes de Carlos Manzo y Bernardo Bravo. Son muertes que explican por qué este año la población se mostró más organizada, más unida y decidida a proteger a la comunidad.