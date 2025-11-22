C

uando la semana pasada Greg Grandin, historiador estadunidense, profesor de la Universidad de Yale y autor de varios libros sobre Estados Unidos y América Latina, le espetó (en X) a Chris Hedges, el conocido periodista de la izquierda estadunidense que, con su texto en el que comparaba a Donald Trump con los sátrapas latinoamericanos del siglo XX, “estaba rascando el fondo del barril” −en el sentido de recurrir a argumentos bajos y poco acertados−, tocó una importante cuestión que, desde que Trump bajó por la escalera mecánica dorada de la Torre Trump en Nueva York en junio de 2015 para anunciar por primera vez su candidatura para la presidencia, ha plagado el análisis sobre su figura. La ampliamente propagada −sobre todo entre los comentaristas estadunidenses− y altamente desconcertante reticencia a discutirlo en conexión y en referencia a la propia historia de Estados Unidos.

Más allá del caso individual de Hedges, este tipo de argumento que busca “explicar” a Trump mediante el comparativismo superficial con fenómenos foráneos, en lugar de historizarlo y analizarlo “en los propios términos estadunidenses”, dificulta el entendimiento correcto de su anatomía política y de sus conexiones (verdaderas) con otros fenómenos políticos de Estados Unidos. Impide la comprensión correcta de las causas de su auge e invisibiliza el carácter real de sus vínculos con la demás extrema derecha contemporánea.

Decir que Trump “convirtió a Estados Unidos en una república bananera”, que es “la versión gringa de los dictadores brutales y corruptos como Rafael Leónidas Trujillo o Anastasio Tachito Somoza”, que “los matones de ICE son para él lo que los Tonton Macoute para François Papa Doc Duvalier” o que “el presidente Trump” (puesto así en español), igual que aquellos déspotas criollos, “aterroriza a su población rodeado de matones, delincuentes y aduladores que se enriquecen a su costa”, etcétera (t.ly/F8E5I), funciona tal vez como una sátira al apuntar a un puñado de coincidencias fortuitas −a Trujillo sus seguidores también lo nominaron al Premio Nobel de la Paz y así−, pero no como un análisis político crítico por el que pretende pasarse al revelar, supuestamente, “la misma sicología” o “los mismos guiones en obra”.

Sin embargo, lo que este tipo de analogías ignora es que, si bien Estados Unidos es una democracia disfuncional, no es nada comparable con las dictaduras dependientes de América Latina. Y que las mayores amenazas allí no provienen de “los caprichos de un caudillo”, sino de todo el entramado constitucional y del aparato institucional en funcionamiento.

Además, afirmar que las “excentricidades” de Trump −su autoritarismo, su ignorancia, sus mentiras, su conspiracionismo, sus transgresiones de la ley, su racismo, su misoginia, su predilección al halago, al kitsch y a ponerle su nombre a todo− son de alguna manera, en esencia, “latinoamericanas” (como si, sólo respecto a lo último, la Torre Trump hubiera sido diseñada en Managua en los años 70), es sólo la enésima expresión del “excepcionalismo estadunidense”, ya que ninguno de esos tratos es ajeno a las élites de Estados Unidos, ex presidentes incluidos.