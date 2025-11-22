E

n un ambiente nacional de tensión, también en la educación aquí y allá hay brotes de inconformidad, casi siempre provocados por autoridades con irredimibles tendencias verticales y autoritarias. La lista es larga, pero además del tema de la CNTE, dos casos más llaman la atención. Uno es el de la Universidad Pedagógica Nacional, donde, para no toparse con los reclamos de los estudiantes, desde hace meses la rectora no sólo no dialoga, sino que simplemente no se presenta al plantel. Y hartos, las y los jóvenes cierran calles y vías como el Periférico.

Y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), un nuevo nombramiento de autoridad a espaldas de su comunidad genera una sorda pero generalizada inconformidad. Es un episodio más de la llegada de una nueva concepción en la forma de hacerse del poder en las universidades y, por tanto, en la manera de conducir la institución. Los neoliberales establecían normas, pero en el nuevo mundo derechista aun eso, si es obstáculo a lo que se concibe como mejoría definida arbitrariamente, es visto como mero accesorio opcional, como una más de las respetables pero simbólicas y básicamente prescindibles consideraciones.

En este contexto es ilustrativa la manera como el doctor Leonel Pérez Expósito, considerado el candidato oficial, acaba de ser nombrado director de la División de Sociales en la UAM-X por el consejo académico y donde votan funcionarios y también representantes de estudiantes, profesores y administrativos pertenecientes a las tres divisiones: la de ciencias Sociales, Biológicas y del Diseño, y preside la rectoría (doctores Soria y Buendía). Anteriores nombramientos han pasado tranquilamente, pero no éste. Hay tensión por decisiones autoritarias (despidos, recortes de fondos) y por la carrera de funcionarios, cueste o no, hacia puestos más altos. Y la sesión de consejo no ayuda.

La rectoría tiene prisa y anuncia que se trata de votar y ya, y cuando los consejeros estudiantes piden la palabra para denunciar que se les ha presionado para que voten por determinado candidato, se les niega rotundamente y se les disuade de seguir insistiendo. Los consejeros administrativos (personal de apoyo) los defienden y apoyan su petición, pero la rectoría se exaspera y se vuelve aún más tajante su negativa. Viene entonces la votación y gana el candidato oficial, el doctor Leonel Pérez Expósito, el favorecido por las autoridades.

Pero hay un problema: las cifras no cuadran. Días antes, en la votación de consulta que se dio por separado entre estudiantes, académicos y administrativos de cada departamento de toda la División de Sociales, el candidato Pérez Expósito sólo ganaba en tres de nueve votaciones. Sin embargo, en la votación en consejo, el candidato oficial arrasa, pues gana por 22 votos contra 16 de su contrincante más cercano. ¿Qué pasó?