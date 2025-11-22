P

edro Kumamoto, antes defensor de candidaturas independientes para una transformación “profunda” de la política mexicana, ahora aliado de Morena, visitó República Dominicana, Perú, Uruguay y Argentina ( El Financiero, 10/6/25) como secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), cargo que le confirió Zoé Robledo, director del IMSS (16/12/24). Y al referirse públicamente a todas estas visitas con su cargo ( El Financiero, 10/6/25), sigue incurriendo en falta.

Sostiene que desde la CISS “tenemos claridad sobre el momento histórico que atravesamos” ( El Financiero, 24/6/25); “vemos con entusiasmo” las reformas a la Ley Federal del Trabajo para las plataformas digitales que “continúa” la tradición IMSS ( El Financiero, 8/7/25) y que la seguridad social “no puede ser privilegio de unos cuantos” ( El Financiero, 5/8/25). Pero sucede que desde su cargo no puede expresarse así.

Declara también que sus visitas no fueron actos protocolarios porque “corroboran” que el “trabajo de la CISS ayuda a tender puentes”, aunque ocurre que él, como secretario general interino, no puede hablar por ella. Desde ese cargo, no puede emitir semejantes aseveraciones. La CISS es un organismo internacional técnico especializado desde el cual no puede indicar que “es un referente técnico porque entiende que el conocimiento se construye desde el territorio”.

La asistencia técnica que brinda la CISS es únicamente para las instituciones que conforman su membresía: 95 miembros de 35 países y territorios de América. La asamblea general es su órgano máximo y el comité permanente es su órgano de gobierno y ejecución responsable del cumplimiento de los programas y decisiones de la asamblea general. La presidencia, sin ser, en términos del estatuto, un órgano de la CISS, posee la representación legal ante las autoridades del Estado mexicano, que es el país sede. El cargo que le confirió Robledo a Kumamoto, la secretaría general, no forma parte de ninguno de los órganos colegiados de la CISS. Sus funciones son meramente de apoyo administrativo. Así que, desde ahí, Kumamoto no puede emitir tales aseveraciones. Y si lo hace está en flagrante falta.

Pero, más allá de este viajero –increíblemente ratificado en el cargo por otros tres años a pesar de su cuestionable desempeño ( El Financiero, 23/9/25)–es tiempo de abrir a debate los costos/beneficios que le reporta a México su presencia en esa conferencia, vía el abultado financiamiento que le brinda el IMSS. Ella consume muchos recursos sin generar beneficios equivalentes. Es un elefante blanco.