De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 11

San Ignacio Río Muerto, Son., En respuesta a las demandas de agricultores de San Ignacio Río Muerto que por décadas estuvieron en el abandono, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó en San Ignacio Río Muerto la conclusión de la primera etapa y el avance de la segunda fase de la línea de conducción de agua para riego, obra clave del programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.

El proyecto, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno municipal y Conagua, incluye la construcción de mil 880 metros de infraestructura para operar un pozo a su máxima capacidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer la actividad agrícola en una zona que por décadas estuvo en el abandono.