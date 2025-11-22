Arturo Sánchez Jiménez

Por tercera vez consecutiva, la falta de quorum impidió que se realizara la segunda sesión ordinaria del año del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo que evidencia la parálisis del organismo encargado de coordinar la política nacional en ese renglón. Entre las ausencias volvió a figurar la de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Tras constatar la falta de asistencia suficiente en una sesión que sería virtual, Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Coordinador y del propio SNA, reprobó el desaire institucional. Afirmó: “Manifiesto mi profunda preocupación por la falta de quorum por tercera ocasión consecutiva”, y advirtió que la reiterada ausencia de las instituciones integrantes vulnera el mandato de la Constitución; sostuvo también que cada silla vacía simboliza una falla directa del Estado para coordinarse, deliberar, tomar decisiones y rendir cuentas.

De acuerdo con la ley, el Comité Coordinador debe sesionar cada trimestre, pero en lo que va de 2025 sólo lo ha hecho el 7 de febrero. La reunión que debía realizarse ayer ya había sido pospuesta en dos ocasiones y volvió a frustrarse. Entre los temas pendientes están la convocatoria a la sesión anual del sistema nacional y la aprobación del plan de trabajo 2025.