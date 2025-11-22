Alejandro Alegría

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 11

El próximo lunes, organizaciones de transportistas y grupos campesinos harán un bloqueo nacional para demandar al gobierno federal una solución a los problemas de inseguridad en las carreteras.

La Asociación Nacional de Transportistas llamó a sus afiliados a no cargar mercancía y a participar en el paro, pues consideran que el diálogo con las autoridades no tiene avances. Además de la inseguridad en carreteras, también denuncian extorsiones de presuntos elementos de la Guardia Nacional.

Se prevén afectaciones en la Ciudad de México, estado de México, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

También participará el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que demanda soluciones al precio del maíz y otros productos agrícolas.

Tan sólo en los bloqueos de cuatro días a finales de octubre pasado, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación contabilizó pérdidas por 2 mil 800 millones de pesos, monto que incluye perjuicios por retrasos en transporte, cancelación de entregas, costos extraordinarios de almacenamiento y desabasto temporal de insumos industriales y alimentos básicos; 80 por ciento de las mercancías e insumos se trasladan por carreteras.