Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 10

Profesores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), que se mantiene en paro estudiantil desde el pasado 12 de noviembre, llamaron a las autoridades de la normal a “dar respuesta urgente” a las demandas de los alumnos, y, en particular, a la realización de prácticas profesionales, al ser un eje central de su futura tarea como maestros de primaria.

En una carta pública denunciaron que, a 10 días del paro, la autoridad de la BENM no ha dado información precisa sobre el estado de las negociaciones con los estudiantes, y tan sólo ha emitido cinco comunicados escuetos.

Por ello, demandaron a la autoridad una reunión presencial para que “nos den a conocer el estado actual de la situación”. Destacan que ante el pliego de demandas “legítimas” presentado por alumnos, y que involucran a todos los miembros de la comunidad, consideraron necesario convocar a mesas de trabajo que permitan reflexionar tanto las demandas del pliego “como otros aspectos que afectan laboralmente al sector académico y al personal de apoyo y asistencia a la educación”.