Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 10
Profesores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), que se mantiene en paro estudiantil desde el pasado 12 de noviembre, llamaron a las autoridades de la normal a “dar respuesta urgente” a las demandas de los alumnos, y, en particular, a la realización de prácticas profesionales, al ser un eje central de su futura tarea como maestros de primaria.
En una carta pública denunciaron que, a 10 días del paro, la autoridad de la BENM no ha dado información precisa sobre el estado de las negociaciones con los estudiantes, y tan sólo ha emitido cinco comunicados escuetos.
Por ello, demandaron a la autoridad una reunión presencial para que “nos den a conocer el estado actual de la situación”. Destacan que ante el pliego de demandas “legítimas” presentado por alumnos, y que involucran a todos los miembros de la comunidad, consideraron necesario convocar a mesas de trabajo que permitan reflexionar tanto las demandas del pliego “como otros aspectos que afectan laboralmente al sector académico y al personal de apoyo y asistencia a la educación”.
Los profesores-investigadores de la BENM Óscar Cortés Jiménez, María Guadalupe Correa Soto, Claudia Amanda Juárez Romero, Esperanza Perea Meraz, Juan Manuel Rendón Esparza, Ruth Salazar Pulido y Érika Margarita Victoria Anaya, quienes suscriben la carta, también expresan su desaprobación por el “silencio” de esa casa de estudios ante el paro estudiantil, así como la actitud pasiva de los integrantes del Comité Delegacional D-II-EN-10 de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Aseguraron que muchos de los temas planteados por los alumnos en su movimiento “tiene implicaciones laborales y políticas para los docentes. Creemos que este Comité ha sido comparsa de las autoridades de nuestra institución, asumiendo una actitud charril”, por lo que demandaron que de forma urgente se convoque a una asamblea delegacional a la brevedad a fin de resolver la crisis.