Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 10

Trabajadores de intendencia de la empresa Servicios Integrales Retimar SA de CV, subcontrata por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se manifestaron ayer por la mañana en las inmediaciones de los campus del Casco de Santo Tomás y Zacatenco en la Ciudad de México para exigir el pago de sus salarios atrasados de un mes.

Los afectados denunciaron: “no es la primera vez que nos dejan de pagar nuestras quincenas o pretenden que cobremos sólo la mitad. Y ni la empresa ni el IPN se quieren hacer responsables”.

Ante la protesta de los trabajadores encargados de las labores de intendencia, las escuelas superiores y planteles de bachillerato del Politécnico de los campus referidos suspendieron actividades presenciales, ya que no se realizaron las labores de limpieza en salones, baños y laboratorios.

Fuentes del IPN confirmaron que la Secretaría de Administración del Politécnico contactó a los representantes legales de la empresa, a fin de atender la queja de los trabajadores.