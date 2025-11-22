Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 10
Trabajadores de intendencia de la empresa Servicios Integrales Retimar SA de CV, subcontrata por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se manifestaron ayer por la mañana en las inmediaciones de los campus del Casco de Santo Tomás y Zacatenco en la Ciudad de México para exigir el pago de sus salarios atrasados de un mes.
Los afectados denunciaron: “no es la primera vez que nos dejan de pagar nuestras quincenas o pretenden que cobremos sólo la mitad. Y ni la empresa ni el IPN se quieren hacer responsables”.
Ante la protesta de los trabajadores encargados de las labores de intendencia, las escuelas superiores y planteles de bachillerato del Politécnico de los campus referidos suspendieron actividades presenciales, ya que no se realizaron las labores de limpieza en salones, baños y laboratorios.
Fuentes del IPN confirmaron que la Secretaría de Administración del Politécnico contactó a los representantes legales de la empresa, a fin de atender la queja de los trabajadores.
“El acuerdo es que hoy (ayer) se les pagará completa la primera quincena de noviembre, con lo que ya se estaría al corriente en los pagos”, indicaron funcionarios de esa casa de estudios.
Sin embargo, empleados de intendencia de escuelas superiores en Zacatenco señalaron: “se nos debe un mes de salario, además de que nuestras condiciones de trabajo son pésimas, a lo que se suma que cuando quiere la empresa nos quita o nos da de alta en el Seguro Social”.
Otro de los afectado señaló que son más de mil compañeros los que “no hemos recibido nuestro salarios (8 mil 400 pesos mensuales) y sólo nos quieren dar largas”.
Aseguraron que la protesta “no fue organizada por nosotros, sino por la propia empresa, que asegura que no ha recibido el pago convenido por el IPN por diversos problemas con la Secretaría de Hacienda. Ellos mismos se echan la bolita, pero al final los únicos que perdemos somos nosotros, que con lo que ganamos nos da sólo para vivir al día”.