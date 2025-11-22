Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 8

México debe fortalecer la cooperación y el intercambio académico de sus científicos y estudiantes con sus pares en América Latina y Europa, pero “siempre con principios éticos, buscando el beneficio de las personas”, afirmó Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

En la presentación de las Áreas Estratégicas para el Fortalecimiento de la Cooperación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)-Unión Europea, destacó que se avanza en la integración de grupos de investigación en ejes prioritarios para el país, con los que se buscará impulsar redes con sus pares en Europa y Latinoamérica.

Acompañada de Signe Ratso, directora general adjunta del Directorio General para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea, con quien sostuvieron una reunión representantes de países de ambas regiones, Ruiz Gutiérrez, destacó que se busca dar a conocer lo que el país impulsa en materia de ciencia y tecnología, en términos de cooperación con naciones que integran la Celac y la Unión Europea.

Aplicación de IA en todos los campos de la ciencia

En el auditorio Eugenio Méndez Docurro de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó que entre los temas prioritarios para ambas regiones, y que se buscarán desarrollar de forma prioritaria, se incluyen cambio climático, sostenibilidad ambiental y transición energética, además de temas de salud y de aplicación de la inteligencia artificial (IA) a todos los campos de la ciencia.