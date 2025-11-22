Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 8

En colaboración con las universidades públicas y otras instituciones de educación superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la plataforma SaberesMX, mediante la cual se pretende ampliar la oferta educativa y la difusión de cursos de la más amplia gama, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. El registro para tomar los cursos inició ayer. Con esta iniciatva se pretende que estas instituciones además certifiquen tanto los cursos como también en las distintas áreas donde se ofrezcan estos cursos en línea.

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó que la dinámica tan acelerada de expansión del conocimiento actual obliga a las universidades a renovarse y ampliar la difusión de sus servicios educativos. “Vamos a extender el derecho a la educación para que sea permanente durante toda la vida, en todo momento y en todo lugar. Auxiliarte también de la tecnología para que puedas llegar a más gente. De eso se trata la plataforma Saberes. La educación superior, hasta ahora, estaba concebida así: vas a la escuela, te dan tu título, ahí se termina el derecho a la educación”.

Durante la conferencia, Delgado señaló que en las plataformas privadas se ha ampliado la difusión de cursos, por lo que las instituciones públicas no pueden dejar que esta situación las rebase y deben aprovechar las nuevas tecnologías de la información para potenciar sus cursos.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, destacó que SaberesMX es una plataforma que tiene una alta escalabilidad e integración mediante la posibilidad de vincular varias plataformas de las universidades públicas, es decir, SaberesMX es una “metaplataforma”.