Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 6

Casi una quinta parte de los 2 mil 478 municipios en México no cuentan con drenaje ni alcantarillado, y tan sólo una pequeña parte de ellos cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que para hacer efectivo el derecho humano al líquido es indispensable fortalecer y dar recursos adicionales a dicho nivel de gobierno.

Así lo afirmaron los participantes en el cuarto y último día de foros de análisis sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una ley general de aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, que terminaron ayer en la Cámara de Diputados.

En el conversatorio, Ana Lluvia García Vilchis, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, destacó que en el país sólo 52 por ciento de las aguas residuales municipales reciben tratamiento. De igual forma, 515 municipios no cuentan con alcantarillado ni drenaje, y apenas 787 tienen plantas de tratamiento.

Además hay casi 9 millones de personas que no tienen acceso al agua, lamentó la experta.

Para lograr una cobertura universal en materia de recursos hídricos, el país tendría que garantizarle a 36 millones de personas más en 2030 el acceso al líquido, y a 40.5 millones el derecho a tener alcantarillado.

Para alcanzar dichas metas, es vital que se destinen más recursos presupuestales y multisectoriales a los municipios, afirmó García Vilchis.