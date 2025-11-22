▲ La ausencia de casos activos del parásito en el norte del país se respalda con la verificación periódica de más de 265 trampas. Foto Jorge Ángel Pablo García

Sábado 22 de noviembre de 2025

Con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha evitado la dispersión del gusano barrenador de ganado (GBG) al norte del país desde que se detectó el primer caso hace un año, y se logró “estabilizar” la situación epidemiológica, por lo que la ganadería mexicana es segura.

La dependencia ratificó que para el Gobierno de México, desde el punto de vista técnico y científico, “es perfectamente posible reanudar la exportación de ganado a Estados Unidos cumpliendo los rigurosos protocolos firmados por ambos países”. Al realizar un balance del ganado nacional y la aparición de la plaga, la dependencia señaló que los 941 casos activos equivalen a sólo 0.003 por ciento del hato nacional, y se concentran en el sur-sureste del país.

Tras detectarse el primer caso de GBG hace 12 meses, México desplegó, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la operación sanitaria más amplia de las últimas décadas en materia de salud animal. Durante dicho periodo se han revisado a 2.2 millones de animales y liberado 4 mil millones de moscas estériles para reforzar la contención.

La Sader recalcó que 99.9 por ciento de los casos positivos se concentran en la región sur-sureste, lo que confirma la efectividad de las barreras sanitarias implementadas en el resto del territorio. Subrayó que la ausencia de casos activos en el norte del país se respalda con la verificación periódica de más de 265 trampas, además de un sistema de notificación activa que integra a productores, técnicos, autoridades estatales y a la población en general.