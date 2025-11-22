La situación epidemiológica es estable, señala
Ya es posible reanudar la exportación de ganado a EU, afirman
Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 6
Con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha evitado la dispersión del gusano barrenador de ganado (GBG) al norte del país desde que se detectó el primer caso hace un año, y se logró “estabilizar” la situación epidemiológica, por lo que la ganadería mexicana es segura.
La dependencia ratificó que para el Gobierno de México, desde el punto de vista técnico y científico, “es perfectamente posible reanudar la exportación de ganado a Estados Unidos cumpliendo los rigurosos protocolos firmados por ambos países”. Al realizar un balance del ganado nacional y la aparición de la plaga, la dependencia señaló que los 941 casos activos equivalen a sólo 0.003 por ciento del hato nacional, y se concentran en el sur-sureste del país.
Tras detectarse el primer caso de GBG hace 12 meses, México desplegó, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la operación sanitaria más amplia de las últimas décadas en materia de salud animal. Durante dicho periodo se han revisado a 2.2 millones de animales y liberado 4 mil millones de moscas estériles para reforzar la contención.
La Sader recalcó que 99.9 por ciento de los casos positivos se concentran en la región sur-sureste, lo que confirma la efectividad de las barreras sanitarias implementadas en el resto del territorio. Subrayó que la ausencia de casos activos en el norte del país se respalda con la verificación periódica de más de 265 trampas, además de un sistema de notificación activa que integra a productores, técnicos, autoridades estatales y a la población en general.
Destacó que para el primer semestre de 2026 se prevé el arranque de la planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, que se construye con una inversión conjunta entre México y Estados Unidos de 51 millones de dólares y tendrá capacidad de producción de 100 millones de insectos por semana.
Al cierre de este año, la inversión conjunta con socios estratégicos alcanzará aproximadamente 2 mil 122 millones de pesos, destinados a vigilancia, tratamiento, inspección, trampeo y fortalecimiento de infraestructura.
La Sader reconoció que la emergencia sanitaria en la ganadería mexicana ha puesto de manifiesto desafíos estructurales que requieren atención continua para lograr la supresión definitiva de la plaga.
Entre ellos destacan las condiciones climáticas favorables al insecto, la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las productoras y los productores, el impulso permanente a la cooperación internacional y la compleja gestión social y operativa que implica un esfuerzo sanitario de esta magnitud.
Para evitar el avance de la plaga ha sido determinante el diálogo permanente a nivel técnico entre personal de Senasica y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés), así como de los secretarios de Agricultura de México, Julio Berdegué, y su par estadunidense, Brooke Rollins, lo que ha permitido que la cooperación y la colaboración sean más fuertes que nunca, subrayó la dependencia.