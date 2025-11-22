De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 5

Los dirigentes de Morena y del PAN se confrontaron en redes sociales luego de que el presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum derecho de réplica en su conferencia mañanera por, supuestamente, haber sacado de contexto una declaración suya en torno a la violencia.

La mañanera “es el derecho de réplica del pueblo a las mentiras que ustedes difunden todos los días”, le respondió la dirigencia de Morena.

A través de un video distribuido en redes sociales y dirigido a la titular del Poder Ejecutivo federal, el panista Romero Herrera sostuvo: “Está cruzando una línea, Presidenta; entiendo que está desesperada, porque es notorio que está desbaratando el país”.

Un poco más tarde, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, contestó: “ más bien lo que se está desbaratando es tu credibilidad y quienes están desesperados son ustedes”