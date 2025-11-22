Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 5
Los dirigentes de Morena y del PAN se confrontaron en redes sociales luego de que el presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum derecho de réplica en su conferencia mañanera por, supuestamente, haber sacado de contexto una declaración suya en torno a la violencia.
La mañanera “es el derecho de réplica del pueblo a las mentiras que ustedes difunden todos los días”, le respondió la dirigencia de Morena.
A través de un video distribuido en redes sociales y dirigido a la titular del Poder Ejecutivo federal, el panista Romero Herrera sostuvo: “Está cruzando una línea, Presidenta; entiendo que está desesperada, porque es notorio que está desbaratando el país”.
Un poco más tarde, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, contestó: “ más bien lo que se está desbaratando es tu credibilidad y quienes están desesperados son ustedes”
Le recalcó qué cuando dijo que “a la oposición sólo le faltaba la violencia no fue metáfora. Es algo que te salió del alma, del corazón, ni con matices, puedes desviar lo qué dijiste, porque además ahora ya es público que ustedes estuvieron detrás del montaje de la marcha. Pagaron millones para dirigir una protesta. Ahí están los contratos, los depósitos a nombre del famoso Edson”.
Marchar no es nada malo, “lo que está mal es mentir y manipular al país y los que cruzaron todas las líneas son ustedes, con el cartel de corrupción más grande, que es el cártel inmobiliario”, puntualizó.