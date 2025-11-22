Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 5

Quedó expuesto, a juicio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un intento por instalar en la discusión pública la idea de que existe “una generación de jóvenes en contra del gobierno”, aunque ese discurso “no corresponde a la realidad”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria señaló ayer que las movilizaciones atribuidas a la llamada generación Z forman parte de una estrategia política orientada a generar confrontación y desestabilización.

Al responder a una pregunta sobre señalamientos del senador Adán Augusto López respecto a posibles vínculos de opositores –como Claudio X. González, Roberto Madrazo y el alcalde panista Mauricio Tabe– con la reciente marcha, Sheinbaum sostuvo que diversos actores de la derecha, incluso con lazos internacionales, están recurriendo a tácticas que buscan generar un clima de tensión.

La presidenta reprodujo en la conferencia un fragmento de una entrevista del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, en la que, dijo, se transparenta esa estrategia.

“No es menor lo que él declaró; no fue un error. Forma parte de una visión política que apuesta a la violencia”, sostuvo, antes de insistir en que esa vía “no debe ser nunca una forma de hacer política, menos en un país libre”.