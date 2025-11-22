▲ La presidenta Claudia Sheinbaum rubricó ayer en Tonalá, Chiapas, el relanzamiento de operaciones del ex ferrocarril Panamericano, en el cual viajó 175 kilómetros hasta Ixtepec, Oaxaca. Foto Presidencia

Emir Olivares y Elio Henríquez

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 5

Luego de más de 30 años de abandono, ayer se inauguró el primero de tres tramos de la Línea K del ahora renombrado Tren Interoceánico –a cargo de la Marina–, que en este trazo une el istmo de Tehuantepec (Oaxaca) con la región del Soconusco (Chiapas). Hoy abre al servicio de pasajeros y operará con un solo tren los fines de semana.

El tren de pasajeros, en el que viajó la presidenta Claudia Sheinbaum acompañada de varios invitados, recorrió la antigua ruta, a través del trayecto de 175 kilómetros de Tonalá a Ixtepec.

El itinerario presidencial incluyó la inauguración de cuatro de las siete estaciones que abarcan esta primera fase: Tonalá y Arriaga, en territorio chiapaneco, y Chahuites y Juchitán, en Oaxaca, para finalmente descender en Ixtepec.

El viaje comenzó en Tonalá, donde la jefa del Ejecutivo develó una placa con la que se rubricó el reinicio de las operaciones del tren. A las 4:18 de la tarde, la mandataria abordó el convoy principal –en la zona VIP– junto con los gobernadores Eduardo Ramírez y Salomón Jara, y otros invitados.

Testigos del relanzamiento

En cada una de las paradas, decenas de personas se dieron cita para testificar el relanzamiento de la añeja tradición ferrocarrilera. Por décadas, el llamado Tren Panamericano conectó estas comunidades con Veracruz y Tabasco.

En Chahuites, una mujer sostenía un cartel rosado en el que daba la bienvenida a la Presidenta. “Es un momento histórico”, soltó, y explicó que este tren es uno de los recuerdos de su infancia, en particular de su abuela, con quien cada fin de semana viajaba a Salina Cruz para vender mercancías.

Juchitán, región históricamente politizada, fue donde más personas se congregaron. Si bien la gran mayoría de los cientos ahí reunidos expresó su apoyo a la Presidenta, hubo un numeroso grupo que lanzó consignas en su contra.

El Tren Interoceánico es parte me-dular del Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec, con el quese pretende impulsar el desarrollo económico y social de la región.

Fue uno de los proyectos emblemáticos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y contará con 14 polos de desarrollo, cuatro puertos estratégicos y el ferrocarril, de carga y pasajeros, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico para dar paso al comercio de millones de mercancías entre Asia, Europa y la costa este de Esta-dos Unidos.