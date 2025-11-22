Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 4

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió ayer al embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, quien está por concluir su misión diplomática tras cuatro años de representación en el país.

Según la dependencia, durante el encuentro, el diplomático cubano agradeció las atenciones del gobierno de México, mientras que ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral “para el bienestar de ambos pueblos”.

Por separado, Rodríguez Costa publicó un mensaje de despedida en su cuenta de X, en el que expresó que “ha sido un honor servir a Cuba y a mi pueblo durante estos 4 años en México”. El embajador señaló que sostuvo una reunión de despedida con De la Fuente, a quien agradeció “la cálida acogida y solidaridad recibida” durante su estancia en el país.

En su mensaje, el representante cubano subrayó que ambos reafirmaron “el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos históricos que unen a nuestros pueblos”.

Con larga trayectoria diplomática, Rodríguez Costa arribó a México como embajador en diciembre de 2021 y a principios de 2022 presentó sus cartas credenciales al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.