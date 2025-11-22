Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 3

En su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si es necesario presentará una denuncia penal en contra de la persona que la acosó en días pasados cuando ella caminaba por las calles del Centro Histórico.

Reveló que, por ahora, a sugerencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solamente envió un documento donde relataba exactamente lo que sucedió en aquella ocasión.

Durante su conferencia, a pregunta expresa, dijo que la fiscalía integrará ese documento a la carpeta de investigación que ha elaborado relacionado con algunas denuncias que pesan en contra de esta persona.