Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 3

Morelia, Mich., Autoridades federales y estatales detuvieron ayer a siete escoltas del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalló que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de los servidores públicos del municipio “por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio” del edil.

Los guardaespaldas de Manzo Rodríguez fueron capturados por agentes de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y de la FGE alrededor de las 12:30 de la tarde de ayer en las instalaciones de la Casa de la Cultura del ayuntamiento de Uruapan, en la zona centro, lugar que Manzo Rodríguez utilizaba como oficinas de la presidencia municipal.

De acuerdo con la fiscalía estatal, los arrestados fueron identificados como Omar, de 47 años, originario del estado de México; Alejandro, de 21, de Uruapan; Mario Alberto, de 45, de la Ciudad de México; Guillermo, de 43 años, de Puebla; Demetrio, de 44, de Hidalgo; Omar Osvaldo, de 56 años, originario de Veracruz y Montserrat, de 23 años, de Guerrero.

Todos fueron trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y serán puestos a disposición del Juez de Control.

Durante la conferencia matutina del 2 de noviembre, un día después del crimen, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, refirió que Manzo elegía a su primer círculo de protección.

“La seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal, que era de su confianza; él así lo determinó. Y los elementos de la Guardia Nacional se dedicaban a darle seguridad periférica”, mencionó.

Los escoltas son investigados luego de que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, quien asesinó a Manzo Rodríguez en la plaza principal de Uruapan durante el festejo de Día de Muertos, fue abatido por los elementos de Seguridad a pesar de que ya había sido desarmado y sometido.