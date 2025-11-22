E

l presidente Donald Trump sostuvo que a su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, “tendrá que gustarle” el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto armado con Rusia y, si no le gusta, “simplemente tendrá que seguir luchando” sin apoyo estadunidense, estableciendo el próximo 27 de noviembre como fecha límite para recibir una respuesta oficial. La propuesta acordada por Washington y Moscú de espaldas a Kiev y a Bruselas contiene muchos puntos que hasta ahora han sido inadmisibles para Zelensky y sus patrocinadores europeos, incluidos algunos como la cesión de territorios a Rusia, la reducción en el número de efectivos de las fuerzas armadas ucranias o la renuncia a misiles de largo alcance usados para atacar territorio ruso.

La última oferta del magnate encuentra a Zelensky en una situación de extrema debilidad militar y política. Por una parte, su liderazgo atraviesa fuertes cuestionamientos por las revelaciones de que altos funcionarios, de los que al menos uno es su amigo personal y ex socio de negocios, malversaron más de 100 millones de dólares de la empresa estatal de energía nuclear. Este escándalo, grave en sí mismo, se produce semanas después de que el mandatario reculara en su intento de controlar la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (NABU y SAPO, por sus siglas en ucranio): las modificaciones legales que impulsó le habrían dado, entre otras, las facultades de firmar (o no) todas las acusaciones contra altos funcionarios y cerrar procesos penales contra altos cargos, incluido el suyo. A la luz de los acontecimientos posteriores, resulta claro que se trató de maniobras con el objeto de protegerse a sí mismo y a sus cercanos de malas conductas que Zelensky conocía y en las que pudo haber participado, por lo que se ha resquebrajado su imagen cuidadosamente cultivada de austeridad personal y compromiso permanente con la causa patria.

Las condiciones en el frente de batalla no son mejores. Si bien Moscú dista de avanzar en sus metas a la velocidad deseada, como admite el propio Putin, las tropas ucranias ceden terreno en prácticamente toda la línea del frente. Hasta los observadores más rusófobos reconocen el mal momento de Kiev y el avance ruso en varias localidades cuya caída tendrá un gran peso simbólico tras meses de encarnizada disputa. Consciente de las dificultades, Zelensky dio un giro sorprendente en su intransigencia a las concesiones territoriales: en un discurso a la nación pronunciado ayer, dijo que el país se encuentra bajo una presión enorme, con la muy difícil decisión de “perder su dignidad o correr el riesgo de perder a un socio clave”.