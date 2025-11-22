Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 20

Lagos. Al menos 227 estudiantes y docentes fueron secuestrados ayer en la madrugada de una escuela católica en el centro de Nigeria, denunció la asociación de cristianos de Nigeria (ACN).

“De acuerdo con la información disponible, 215 alumnos y 12 maestros fueron secuestrados por un grupo armado” indicó en un comunicado la ACN. Más temprano, medios de comunicación reportaron que al menos 52 estudiantes fueron llevados por la fuerza.

El centro escolar explicó que “atacantes armados asaltaron” la escuela entre la una y las tres de la madrugada y que secuestraron a “estudiantes, profesores; además un guardia de seguridad fue abatido”.

El vocero local de la asociación, Daniel Atori, citado por el medio TheCable, afirmó que durante el ataque nocturno, algunos estudiantes lograron escapar y sus padres llegaron a recogerlos.